Заявки на участие принимаются Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области с 10 января по 20 февраля 2021 года.

С 10 января 2021 года на территории Владимирской области стартует региональный этап конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!».Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации в целях привлечения внимания общественности к проблеме немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.Конкурс представлен в трех номинациях: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»; «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»; «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».В истекшем 2020 году в жюри оценило более 100 работ антинаркотической направленности и здорового образа жизни. 3 лучшие работы (по одной в каждой номинации) направлены в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Все победители награждены грамотами УМВД России по Владимирской области.Принять участие в конкурсе может любой желающий. Работы принимаются до 20 февраля Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области (г. Владимир, ул. Лермонтова, д.15 "А", тел. (4922) 52-71-98).Узнать подробности о порядке проведения конкурса, скачать заявку можно здесь.