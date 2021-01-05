ГТРК "Владимир" повесила табличку с QR-кодом на дом вице-губернатора Дюнанта во Владимире. Теперь перейдя по ссылке на репортаж "Вестей" , можно узнать историю здания. Подобные таблички с QR-кодами появятся и на других исторических объектах Владимира.

ГТРК "Владимир" повесила табличку с QR-кодом на дом вице-губернатора Дюнанта во Владимире. Теперь перейдя , можно узнать историю здания. Подобные таблички с QR-кодами появятся и на других исторических объектах Владимира.Андриан Егорович Дюнант построил дом на Большой Московской в 1816 году. Здание выполнено в стиле классицизма. Гостями здесь были Анна Керн и Владимир Герцен. В 80-е годы 19 века дом принадлежал Николаю Крузенштерну, старшему сыну знаменитого мореплавателя Ивана Крузенштерна. В советские годы усадьба стала носить название "Дом архитектора". Тут проходили творческие выставки.Сейчас в особняке располагается управление Федеральной антимонопольной службы.