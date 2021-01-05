Иностранный язык исключен из списка обязательных ЕГЭ. Ранее предполагалось, что выпускники будут сдавать его с 2022 года.

Иностранный язык исключен из списка обязательных ЕГЭ. Ранее предполагалось, что выпускники будут сдавать его с 2022 года.Минпросвещения России отказалось вводить обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку для одиннадцатиклассников, следует из приказа министерства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации,сообщает ТАСС."Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам "Русский язык" и "Математика", - следует из приказа, которыйвступилв силу 4 января 2021 года.Выпускники также могут выбрать для сдачи литературу, физику, химию, биологи, географию, историю, обществознание, английский, немецкий, французский, испанский или китайский языки, информатику, родной язык, родную литературу.