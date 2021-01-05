Регион накрыли снегопады, которые по прогнозам синоптиков, продлятся до конца недели. Во Владимире коммунальныке службы продолжают уборку тротуаров, скверов и парков. На улицах города, по сообщению пресс-службы областного центра, сейчас работает 50 единиц снегоуборочной техники.

Регион накрыли снегопады, которые по прогнозам синоптиков, продлятся до конца недели. Во Владимире коммунальныке службы продолжают уборку тротуаров, скверов и парков. На улицах города, по сообщению пресс-службы областного центра, сейчас работает 50 единиц снегоуборочной техники.Коммунальщики обрабатывают дорогу противогололедными материалами, очищают от снега остановки, лестницы и тротуары. Убранный снег грузят в самосвалы и вывозят на снегосвалку.В городе организована «горячая линия». С жалобами по поводу уборки улиц города от снега жители Владимира могут обратиться по телефону 53-26-30 в рабочие дни и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно и круглосуточно.