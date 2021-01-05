Возгорание произошло глубокой ночью.

Возгорание произошло глубокой ночью.Сигнал о пожаре по адресу площадь Ленина, дом 24 в посёлке Мстёра Вязниковского района поступил в 02.33.В одноэтажном кирпичном здании с торговыми павильонами огонь быстро распространился на площадь 800 квадратных метров, общая площадь постройки 1800 кв.м. В 04.57. пожар был локализован, в 06.00 ликвидировано открытое горение. В результате пожара погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.От МЧС России на месте работали 50 человек, 17 единиц техники. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.