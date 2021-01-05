Прошел первый в новом году рейд, во время которого была проверена 31 единица подвижного состава.

Во Владимире сотрудники отдела транспорта и связи мэрии совместно с полицией продолжают ежедневные рейды по проверке соблюдения «масочного» режима в городском общественном транспорте.Проверяющие контролируют соблюдение «антиковидных» требований к организации пассажирских перевозок экипажами и пассажирами транспортных средств. Ежедневно перед выходом на маршрут подвижной состав обрабатывается дезинфицирующими составами, кроме того, обработка поверхностей, с которыми соприкасаются пассажиры, производится на конечных остановках в течение дня. Также экипажи транспортных средств обязаны работать с использованием средств индивидуальной защиты, а пассажиры при входе в салон общественного транспорта - надеть маски.Так, 3 января прошел очередной рейд, во время которого была проверена 31 единица подвижного состава. Все проверенные экипажи автобусов и троллейбусов во время работы использовали маски. Большинство пассажиров также находились в салонах в масках. Протоколов об административных правонарушениях не составлялось.Администрация города Владимира не ставит целью рейдов привлечение граждан к административной ответственности и взыскание штрафов. Главная цель рейдов по проверке соблюдения «масочного» режима в общественном транспорте — профилактика заболеваемости, воспрепятствование распространению коронавирусной инфекции, сохранение здоровья жителей Владимира. Особенно это касается мест массового пребывания граждан: общественный транспорт, магазины, предприятия общественного питания и сферы услуг.