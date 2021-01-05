Валерий Григорьевич - автор более 500 научных работ, а также патентов и свидетельств на регистрацию программ для электронных вычислительных машин(ЭВМ).

Заведующий кафедрой «Тепловые двигатели и энергетические установки» Владимирского государственного университета, профессор кафедры «Физика и прикладная математика» Валерий Григорьевич Прокошев скончался 31 декабря 2020 года. Ему было 68 лет.Преподаватель родился 24 марта 1952 года в Потсдаме (Германия) в семье военнослужащего. В 1976 году окончил физический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. С 1980 года академическая и научная карьера мужчины была связана с ВлГУ.Валерий Григорьевич - автор более 500 научных работ, а также патентов и свидетельств на регистрацию программ для электронных вычислительных машин(ЭВМ).«Валерий Григорьевич запомнится не только как внимательный руководитель, но и как ученый, наставник молодых исследователей», – отмечает пресс-служба ВУЗа.