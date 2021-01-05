Во Владимирской области за сутки 5 января лабораторно подтверждено 170 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за сутки 5 января лабораторно подтверждено 170 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.48 случае во - Владимире,17 - в Ковровском районе,16 - в Гусь-Хрустальномрайоне15 - в округе Муром,13 - в Юрьев-Польскомрайоне11 - в Кольчугинскомрайоне10 - в Александровскомрайоне10 - в Киржачскомрайоне10 - в Петушинскомрайоне6 - в Собинскомрайоне4 - в Суздальскомрайоне3 - в Камешковскомрайоне3 - в Радужномрайоне2 - в Гороховецкомрайоне2 - в ВязниковскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрирован 19 431 случай заболевания.4025 - во Владимире,2519 - в Гусь-Хрустальномрайоне2146 - в о. Муром,1458 - в Ковровскомрайоне1250 - в Александровскомрайоне1191 - в Петушинскомрайоне969 - в Вязниковскомрайоне918 - в Юрьев-Польскомрайоне717 - в Кольчугинскомрайоне675 - в Собинскомрайоне651 - в Суздальскомрайоне546 - в Гороховецкомрайоне515 - в Меленковскомрайоне459 - в Камешковскомрайоне443 - в Селивановскомрайоне430 - в Киржачскомрайоне265 - в г. Радужном,254 - в Судогодскомрайоне.