Заседание областного оперативного штаба в расширенном формате прошло с участием руководителей органов местного самоуправления.

Заседание областного оперативного штаба в расширенном формате прошло с участием руководителей органов местного самоуправления.Специалисты констатируют, что обстановка по распространению новой коронавирусной инфекции в 33-м регионе остаётся напряжённой, но контролируемой. Свободных коек в регионе хватает, на очереди открытие в середине января ещё одного госпиталя на 70 мест – в Радужном.В первых числах января наблюдается заметный спад по количеству тестирований на Covid-19: первого января чуть более сотни, сейчас – тысяча с небольшим. Причиной является сокращение количества желающих пройти исследование. Лаборатории региона работают без выходных, постоянно готовы к приему и анализу проб. Несмотря на сокращение числа обратившихся, говорить о сокращении заболеваемости пока рано. Каждый день выявляются новые случаи заражения. Горячая линия по коронавирусу работает все эти дни, она по-прежнему востребована.