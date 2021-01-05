Во Владимирской области на 10 процентов может увеличиться тариф на капремонт многоквартирных домов. Вопрос обсуждался на заседании попечительского совета «Фонда капитального ремонта Владимирской области».

Во Владимирской области на 10 процентов может увеличиться тариф на капремонт многоквартирных домов. Вопрос обсуждался на заседании попечительского совета «Фонда капитального ремонта Владимирской области».Роман Годунин, врио заместителя губернатора:- Никто не рвётся за повышением тарифов. У нас по мусору снизили регоператор на 8 процентов, у нас заморожен тариф по теплу по Владимиру не менее, чем на три года. Повышения нет. А здесь уже необходимость назрела, и все это понимают.В случае увеличения размера взноса, плата за капремонт квартиры площадью 50 квадратных метров повысится на 30 рублей. Для квартиры площадью 70 квадратов метров – на 42 рубля. Напомним, за 6 лет существования региональной системы капитального ремонта размер взноса не изменялся пока ни разу. Сейчас плата за капремонт - около 7 рублей с квадратного метра. Это один из самых низких тарифов на территории Центрального Федерального Округа. Среди причин увеличения тарифа чиновники и члены попечительского совета фонда назвали постоянный рост цен на рынке ремонтно-строительных работ.