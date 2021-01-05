Во Владимирской области за сутки произошёл второй крупный пожар. В посёлке Мстёра Вязниковского района горели торговые павильоны. Сообщение о возгорании сотрудники тревожного ведомства

Во Владимирской области за сутки произошёл второй крупный пожар. В посёлке Мстёра Вязниковского района горели торговые павильоны. Сообщение о возгорании сотрудники тревожного ведомства получили 5-го января в 02.33. Огонь быстро охватил нежилую кирпичную одноэтажку на площади 800 квадратных метров, сообщают в МЧС. Спасатели прибыли на место оперативно и не дали огню распространиться на всё здание