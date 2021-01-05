В пресс-службе МЧС отмечают, что само здание размером — 1800 «квадратов». Погибших и пострадавших нет. От МЧС региона на месте происшествия работали50 человек, 17 единиц техники.

В 02:33 5 января в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В Вязниковском районе в посёлке Мстера горел одноэтажный торговый павильон.Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В 04:57 пожарные локализовали пламя, а к 6:00 потушили.В пресс-службе МЧС отмечают, что само здание размером — 1800 «квадратов». Погибших и пострадавших нет. От МЧС региона на месте происшествия работали50 человек, 17 единиц техники.