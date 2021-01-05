В кинотеатрах страны сейчас идет вторая часть фильма "Последний богатырь"- "Корень зла". В новом эпизоде герои раскрывают тайны истоков темной магии, с которой персонажи сказки сразились в первой части.

В кинотеатрах страны сейчас идет вторая часть фильма "Последний богатырь"- "Корень зла". В новом эпизоде герои раскрывают тайны истоков темной магии, с которой персонажи сказки сразились в первой части.- Идите ко мне.. Призываю вас.Сюжет для сказки классический - борьба добра со злом. В фильме снова противопоставляются современность и фантастичность. На этот раз Иван окончательно сроднился с Белогорьем и даже адаптировал к сказочной жизни электронные устройства.- Доброе утро, я тебе блинов принесла.В самый разгар битвы пробуждается древняя магия. Волшебный мир - под угрозой. Ивану приходится объединиться и с друзьями и врагами, чтобы отправиться в путешествие и спасти Белогорье.Помогла Ивану, как и во всех сказках, не только сила, но и русская смекалка. Последний Богатырь- совместное творчество компании Дисней и "России-1".Первый фильм прошлого года стал рекордсменом проката.- Может, я вообще не богатырь.- Настанет час.В сказке - знакомые былинные герои. Кощей Бессмертный, Избушка на курьих ножках, Баба Яга, Леший. И новый персонаж - Колобок. Кстати, именно его внешность и характер неоднократно менялись в процессе съемок. Озвучил его Гарик Харламов.- Появился злой колобок, который стал Ване другом. Он в душе очень добрый. Выглядит он устрашающе. Я думала, он будет плохим героем. А он оказался добрым и помогал Ивану.Самого Ивана в предыдущих частях зрители часто ругали. Что он слабоват характером. Но, по словам зрителей, в новом фильме он исправился.Ксения Кудрено, зритель:- Он перестал быть таким. У него появилась богатырская сила. Он победил. Настоящий герой.Кстати, эта часть "Богатыря" снова не последняя. Третью серию про Ивана и сказочных русских героев зрители увидят уже в этом году.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.