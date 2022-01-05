На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 января лабораторно подтвержден 191 случай...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 января лабораторно подтвержден 191 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.58 - во Владимире30 - в Ковровском районе21 - в Муромском районе15 - в Александровском районе11 - в Гусь-Хрустальном районе10 - в Кольчугинском районе7 - в Юрьев-Польском районе7 - в Собинском районе6 - в Суздальском районе6 - в Вязниковском районе5 - в Камешковском районе4 - в Меленковском районе4 - в Селивановском районе4 — в Петушинском районе3 - в Киржачском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 82 344 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).