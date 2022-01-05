На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 января лабораторно подтвержден 191 случай...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 января лабораторно подтвержден 191 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
58 - во Владимире
30 - в Ковровском районе
21 - в Муромском районе
15 - в Александровском районе
11 - в Гусь-Хрустальном районе
10 - в Кольчугинском районе
7 - в Юрьев-Польском районе
7 - в Собинском районе
6 - в Суздальском районе
6 - в Вязниковском районе
5 - в Камешковском районе
4 - в Меленковском районе
4 - в Селивановском районе
4 — в Петушинском районе
3 - в Киржачском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 82 344 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).