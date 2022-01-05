Глава региона встретился с участниками акции «Ёлка желаний» из Владимира, мечты которых выпало исполнить именно ему

23 декабря врио губернатора Александр Авдеев принял в «Ёлке желаний» в Доме Дружбы – снял три символических «шара» с мечтами ребят из Владимирской области. И вот, 5 января, глава региона встретился с участниками акции «Ёлка желаний» из Владимира, мечты которых выпало исполнить именно ему.Пятилетний владимирец Илья увлекся «пожарной» тематикой – после того, как увидел тушение пожара в соседнем доме. Врио губернатора сопроводил Илью, его старшего брата Костю, их маму Екатерину и папу Алексея в ГУ МЧС Владимирской области. Там их встретили сотрудники управления во главе с Алексеем Купиным и подготовили целую программу: знакомство с техникой и экипировкой пожарных, рассказ о рабочих буднях, возможность сбить мяч струёй из брандспойта, поездка на большой пожарной машине по городу. При помощи виар-очков мальчик виртуально прожил один день с пожарными.«Илья смог познакомиться с профессией спасателя - сложной, опасной, героической. Надеюсь, эти впечатления останутся с мальчиком надолго и подкрепят его мечту стать пожарным», - отметил Александр Авдеев.Он также встретился с семьёй ещё одного участника «Ёлки желаний» из Владимира – 11-летнего мальчика, который мечтал о новых коньках. «Уже в эти праздничные дни «обновим» подарок, сходим на каток всей семьёй», - заверила его мама Юлия.