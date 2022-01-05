Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев покатался на горнолыжном комплексе «Заячья гора». «Опыта пока маловато, но есть, где тренироваться», - написал он в соцсетях. Глава ..

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев покатался на горнолыжном комплексе «Заячья гора».«Опыта пока маловато, но есть, где тренироваться», - написал он в соцсетях.Глава региона упомянул в своём аккаунте и о других популярных местах в регионе, подходящих для занятий горными лыжами - «Красную горку» в Мелехово и «Пужалову гору» в Гороховце.Ранее мы сообщали, что