Полицейские задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребёнка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела об Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.«Он затребовал от ио руководителя СУ СК по Костромской области Д. А. Болтышова представить доклад о ходе расследования, версиях случившегося и о доказательствах, которые позволили оперативно раскрыть преступление», - уточнили в ведомстве.Напомним, что 4 января в дежурную часть полиции поступило сообщение об исчезновении пятилетнего ребенка. Последний раз девочку видели, когда она вышла на прогулку на улицу Северной Правды. Оперативники установили, что несовершеннолетнюю могли похитить двое мужчин. Полицейские задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве девочки.СУ СК РФ по Костромской области возбудила уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.