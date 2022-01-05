Что известно о гибели пятилетней девочки в Костроме? В Костроме 4 января произошло шокирующее преступление. На улице Северной Правды во время прогулки была похищена 5-летняя девочка. Как ..

Что известно о гибели пятилетней девочки в Костроме?В Костроме 4 января произошло шокирующее преступление. На улице Северной Правды во время прогулки была похищена 5-летняя девочка. Как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ, ребенка забрали двое мужчин и скрылись.Девочку искали сотрудники СКР, МВД и добровольцы, но спасти ребёнка не удалось. Девочку нашли мёртвой в одном из общежитий.Похищение попало на видео. Ролик в сообществе ВКонтакте "Кострома какая она есть".На видео с камеры наблюдения заметно, как двое мужчин бегут по улице. Один из них несет ребенка, девочка машет руками.Оперативники установили, что малышку могли похитить двое мужчин. Полицейские задержали подозреваемых по горячим следам. Задержанные признались в убийстве.Один из них, как выяснилось, судим за кражу. Второй ранее отбывал срок за преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии. После освобождения за ним был установлен административный надзор. Прокуратура проверит надзирателей этого задержанного, а также соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства. По факту гибели несовершеннолетней ведомство инициировало проведение проверки.Добавим, что о ходе расследования уголовного дела.