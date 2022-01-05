Акция «Елка желаний» продолжает приносить радость маленьким владимирцам. 5 января врио губернатора...

Акция «Елка желаний» продолжает приносить радость маленьким владимирцам.5 января врио губернатора Александр Авдеев встретился с участниками акции «Ёлка желаний» из Владимира, мечты которых выпало исполнить именно ему.Напомним, 23 декабря глава региона снял с «Ёлки желаний» в Доме Дружбы символические «шары» с мечтами ребят из Владимирской области: от новеньких коньков до знакомства с профессией пожарного. Необычное желание загадал владимирец Илья С. Ему всего пять, но, по словам родителей, мальчик всерьёз увлекается «пожарной» тематикой.«Увидел, как работают пожарные, их технику – в соседнем доме тушили огонь на втором этаже. Это произвело на сына огромное впечатление! С тех пор у нас только красные футболки, рисуем красными фломастерами, в первую очередь съедаем красные леденцы. Все игры, рисунки – всё по теме», - рассказала мама Ильи Екатерина.В Главном управлении МЧС по региону Илью, его старшего брата Костю, их маму Екатерину и папу Алексея ждала целая команда – лично глава региона Александр Авдеев, начальник ГУ МЧС Алексей Купин, сотрудники ведомства. Для гостей была подготовлена программа – Илья смог погрузиться в мир спасателей. Его познакомили с техникой и экипировкой пожарных, рассказали о рабочих буднях и даже дали сбить мяч струёй из брандспойта. Незабываемые впечатления у ребят оставила поездка на большой пожарной машине по городу. Ещё один яркий момент – при помощи виар-очков мальчик виртуально прожил один день с пожарными.С собой Илья унёс не только воспоминания, но и подарки от главы региона и спасателей. Конечно, тематические. Родители мальчика поблагодарили Александра Авдеева и спасателей за исполнение мечты сына. Начальник ГУ МЧС Алексей Купин добавил, что владимирские спасатели готовы познакомить со своей профессией всех желающих: «Это важная часть профилактической работы. Детская аудитория – она особенная, ребята хорошо запоминают новое. Такие экскурсии - это не только профориентация, но и воспитание культуры безопасности жизнедеятельности».Также Александр Авдеев встретился с семьёй ещё одного участника «Ёлки желаний» из Владимира – 11-летнего Ильи С, который мечтал о новых коньках. «Илья с четырёх лет стоит на коньках. Знаем, что это очень полезно для развития – и не только физического. Уже в эти праздничные дни «обновим» подарок, сходим на каток всей семьёй», - сказала мама Ильи Юлия.