Свой чемпион теперь есть в филиале Владимирэнерго. Самым сильным в компании по итогам...

Свой чемпион теперь есть в филиале "Владимирэнерго". Самым сильным в компании по итогам календарного зачета стал Ярослав с бодрящей фамилией Холод. Начальник службы эксплуатации зданий и сооружений, завоевал титул Чемпиона мира по русскому жиму.На соревнованиях в Доброграде богатырь в трех подходах набрал пятьсот десять килограммов, повторно выполнив норматив мастера спорта международного класса. Это, кстати, была не единственная мощная победа Ярослава в ушедшем году. Осенью на Чемпионате Европы в Санкт-Петербурге он также занял первое место, а еще раньше установил сразу два рекорда России.