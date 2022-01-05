Её тело было найдено в комнате общежития.

Пятилетнюю девочку, которую искали во Владимирской области, нашли мёртвой в родной Костроме. Двое мужчин 44 и 24 лет сначала надругались над ребёнком, а потом зарезали. Её тело было найдено в комнате общежития.Вечером 4 января стало известно о похищении ребёнка возле одного из костромских ДК. Выяснилось, что её похитили двое мужчин. Убегающих с места преступления злоумышленников запечатлела камера видеонаблюдения. Однако никто из прохожих не обратил внимание на бегущих с ребёнком людей.Волонтёры и силовики ринулись искать ребёнка. Ориентировки были распространены по близлежащим регионам. В ночь с 4 на 5 января преступников задержали. Девочку спасти не удалось. Оба костромича уже признались в убийстве несовершеннолетней. Фигуранты ранее судимы: один - за кражу, второй - за изнасилование и изготовление порнографии.Подробная хронология событий доступна