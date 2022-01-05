Госавтоинспекция г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...
В связи с проведением в Москве рождественских мероприятий будет ограничено движение транспорта:
- с 18.00 часов 6 января до 03.00 часов 7 января 2022 года по Соймоновскому проезду от площади Пречистенские ворота до Пречистенской набережной;
- с 20.00 часов 6 января до 03.00 часов 7 января 2022 года по улице Волхонка от площади Пречистенские ворота до улицы Ленивка.
Госавтоинспекция г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
(495) 624-45-81