Госавтоинспекция г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

В связи с проведением в Москве рождественских мероприятий будет ограничено движение транспорта:- с 18.00 часов 6 января до 03.00 часов 7 января 2022 года по Соймоновскому проезду от площади Пречистенские ворота до Пречистенской набережной;- с 20.00 часов 6 января до 03.00 часов 7 января 2022 года по улице Волхонка от площади Пречистенские ворота до улицы Ленивка.Госавтоинспекция г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81