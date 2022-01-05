Горожане требуют смертной казни для подозреваемых. Люди собрались на народный сход и чуть было не устроили самосуд. Подробности - в материале «АиФ-Кострома».

Пропажа среди бела дня 5-летней Вероники шокировала костромичей. Ребенок вышел погулять на улицу и этим воспользовались преступники. Правоохранители нашли девочку буквально в 200 метрах от дома, но было слишком поздно.Как вычислили преступников и могут ли их казнить, выяснил «АиФ-Кострома».Вышла погулять4 января девочка вместе с мамой была в ДК на улице Северной Правды. Как сообщают СМИ, семья девочки была благополучной, мама работает в этом Доме культуры. Возможно, ребенку стало скучно и она вышла на улицу посмотреть на наряженную елку. Без присмотра девочка находилась буквально несколько минут. Но этого времени хватило, чтобы ее похитили двое мужчин и унесли в неизвестном направлении. На место вызвали полицию.«По тревоге был поднят весь личный состав УМВД России по Костромской области к поискам присоединились сотрудники регионального СУ СК и волонтеры», - сообщили в региональном УМВД.По камерам видеонаблюдения следователи выяснили, что случилось с ребенком и проследили путь похитителей. Девочку спешно унесли в общежитие, расположенное буквально в 200 метрах от ДК. Никто из случайных свидетели преступления не обратил внимание на двух мужчин с ребенком, хотя на кадрах видно, что девочка машет руками и, возможно, кричит. Вероятно, прохожие подумали, что малышка на руках взрослых просто капризничает.Как сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, негодяи надругались над девочкой, а затем ударили ножом, от ран она скончалась. Тело ребенка положили в спортивную сумку, очевидно, намереваясь избавиться от трупа, однако сделать этого не успели. Оперативники их задержали. Подозреваемые сразу же начали давать признательные показания.«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 5-летней девочки по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), - сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Костромской области. - С задержанными проводятся следственные действия, следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается».Педофил и ворПравоохранители быстро похитителей. Один из подозреваемых «судим за совершение кражи к лишению свободы, испытательный срок, установленный судом, не истек, - сообщили в прокуратуре Костромской области. - Второй ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов, решением суда после отбытия наказания за ним был установлен административный надзор».Как человек, за которым постоянно должны следить правоохранительные органы, смог вторично нарушить закон – вопрос, которым сейчас задаются и следователи, и многие костромичи. В ночь на 5 января, когда в социальных сетях появилось видео похищения и люди осознали, какое горе случилось в городе, костромичи собрались на стихийный сход у общежития. Толпа требовала самосуда. Правоохранителям пришлось успокаивать пришедших.К утру рядом с общежитием костромичи устроили стихийный мемориал из цветов и мягких игрушек, люди продолжают сюда идти и зажигать свечи, у многих на глазах слезы. Такой же импровизированный мемориал появился у ДК, из которого девочка вышла погулять.«Пусть маленькая жизнь продолжится там, где нет зла, ненависти и равнодушия. Царствие небесное ангелочку», - пишут горожане в соцсетях.Также пользователи предлагают вернуть смертную казнь за подобные преступления и продолжают требовать самосуда.«Отдайте этих нелюдей народу... они должны получить то, что заслуживают!»Расследование под личный контроль . Губернатор Костромской области Сергей Ситников семье погибшей девочки.На преступление в Костроме отреагировал Председатель Государственной думы России. Вячеслав Володин предложил принять закон о пожизненном заключении педофилов.