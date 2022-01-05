При этом 37% жителей Владимирской области хотели бы, чтобы выходных было еще больше

Специалисты службы исследований hh.ru рассказали об итогах онлайн-опроса, как жители ЦФО, в том числе Владимирской области, предпочитают отдыхать от работы и достаточно ли им выходных.37% жителей Владимирской области уверены, что выходных дней должно быть больше. Достаточно времени для отдыха 42% опрошенных, остальные затруднились ответить.В условиях сложной эпидемиологической обстановки 57% владимирцев в выходные дни предпочитают посвящать время семье, 51% гуляют. 49% - просто сидят дома, 37% - проводят время с друзьями. 28% проводят время в коротких путешествиях, а 24% - на даче/огороде. 10% делают ремонт, еще 11% в выходные работают на второй работе (чаще всего это IT-специалисты, юристы и маркетологи).«Учитывая сложности с поездками за границу и на курорты, 41% работников ЦФО готовы не брать весь отпуск подряд, а распределить дни на весь год, регулярно прибавляя к обычным выходным 1-2 дня. Еще 6% уже так и делают, но большинство - 52% - не готовы дробить свой отпуск ради удлинения выходных», - уточнила менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru Мария Токарева.