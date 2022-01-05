В салоне автобуса находились 54 пассажира, при этом температура воздуха была на значительном минусовом уровне...

Инспекторы Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве помогли пассажирам неисправного автобуса в сильный мороз.В ходе патрулирования в позднее время сотрудники дорожно-патрульной службы в составе майора полиции Сергея Троицкого и старшего лейтенанта полиции Максима Зелепукина на 18 километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги обнаружили неисправный пассажирский автобус междугороднего рейса, который выезжал из Москвы. Как выяснилось, причиной неисправности стало замерзание дизельного топлива.В салоне автобуса находились 54 пассажира, при этом температура воздуха была на значительном минусовом уровне, и стоянка на московской кольцевой могла закончиться трагедией.Сотрудники дорожной полиции, быстро оценив сложившуюся обстановку, приняли меры по перемещению пассажиров на территорию автовокзального комплекса «Южные ворота». Граждан разместили в патрульных автомобилях и остановленным нарядом ДПС автобусе, двигавшемся в попутном направлении. Уже в скором времени все пассажиры отогревались в теплом помещении автовокзального комплекса.УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве