Работа над строительством нового госпиталя не останавливается даже в новогодние праздники. 4...

Работа над строительством нового госпиталя не останавливается даже в новогодние праздники.4 января врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев посетил стройплощадку, проверил, как идет строительство инфекционного госпиталя при Областной клинической больнице.Уже с 3 января, после коротких выходных подрядчик вновь приступил к работам. В Загородном парке роют дополнительный котлован. 5 января должна прибыть бригада монолитчиков из Беларуси. К весне, если позволит погода, должен быть готов фундамент, сообщает глава области в соцсетях.При соблюдении графика работ предстоит ежедневно заливать около 200 кубометров бетона. До конца года госпиталь должен быть введён в эксплуатацию.Напомним, что госпиталь возведут по тому же проекту, по которому построен новый ковидарий в Курской области. Общая площадь будущей инфекционной больницы - двадцать тысяч квадратных метров, четырехэтажное здание будет рассчитано на двести сорок два койкоместа с подведением кислорода.Фото: https://vk.com/aaavdeevvl