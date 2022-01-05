Цветы несут к ДК и к общежитию, где произошло убийство.

В Костроме горожане соорудили стихийный мемориал в память о погибшей девочке, сообщает .Горожане, потрясенные зверским убийством 5-летнего ребенка, несут мягкие игрушки и цветы к Дому культуры, от которого похитили девочку, и к общежитию, где ее убили. Тут же люди оставляют зажженные свечи.«Пусть маленькая жизнь продолжится там, где нет зла, ненависти и равнодушия. Царствие небесное ангелочку», - пишут горожане в соцсетях.Напомним, убийство 5-летней Вероники произошло 4 января. В преступлении подозревают двоих ранее судимых мужчин. Один из них отбывал срок за педофилию, второй – за кражу.