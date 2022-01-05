Его подельник был осуждён за кражу.

Прокуратура Костромы начала проверку в связи с гибелью 5-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Напомним, что 4 января в дежурную часть полиции поступило сообщение об исчезновении пятилетнего ребенка. Последний раз девочку видели, когда она вышла на прогулку на улицу Северной Правды. Оперативники установили, что несовершеннолетнюю могли похитить двое мужчин. Полицейские задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве девочки.Один из них судим за кражу. Второй ранее отбывал наказание в колонии за преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии. После освобождения за ним был установлен административный надзор.«Прокуратура проверит исполнение законодательства об административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, а также соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства», - подчеркнули в надзорном органе.Добавим, что глава СК РФ Александр Бастрыкин