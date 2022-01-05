И еще о новогоднем везении. И НЕвезении. В Коврове девушка не смогла сама снять кольцо с пальца....

И еще о новогоднем везении. И НЕвезении. В Коврове девушка не смогла сама снять кольцо с пальца. Когда она обратилась к спасателям, рука отекла. Украшение пришлось перекусить пассатижами. Подробности двухминутной спецоперации в паблике "заметки спасателя" рассказал сотрудник ковровского отряда Михаил Быков. Было ли кольцо обручальным, не сообщается.А жительнице Лакинска спасатели, напротив, "помогли" надеть кольцо на палец. Необычное предложение руки и сердца своей избраннице сделал водитель пожарно-спасательной части в Лакинске Артём Котомцев. Заветный вопрос девушка услышала в первый час нового года при свете включенных проблесковых маячков пожарных машин. И, разумеется, ответила согласием.