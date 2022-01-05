Около двух часов ночи 5 января стало известно о пожаре на складе опилок в поселке Головино...

Около двух часов ночи 5 января стало известно о пожаре на складе опилок в поселке Головино Судогодского района.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. На улице Садовой, дом 1, на момент прибытия подразделений наблюдалось задымление внутри склада. Пожарные не дали огню распространиться по всему помещению, и ликвидировали горение на площади 6 квадратных метров.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Причина пожара устанавливается.