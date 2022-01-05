Сразу две новогодние премьеры на больших экранах для семейного просмотра: сказочный Последний...

Сразу две новогодние премьеры на больших экранах для семейного просмотра: сказочный "Последний богатырь" и исторический "Чемпион мира". Чем эти две кинокартины запомнились владимирским зрителям, смотрите в нашем репортаже.Третья и заключительная часть саги об Иване-Царевиче, Василисе Прекрасной, Бабе-Яге. Из сказочного Белогорья действие переносится в современную Москву.Для жителей Белогорья столица становится волшебным миром полным открытий. А Иван с Василисой планируют долгожданную свадьбу...Любовную идиллию нарушает таинственный Чёрный богатырь, который похищает Василису. Жениху предстоит испытать силу характера, чтобы вновь побороть древнюю тьму.- Фильм вообще такой классный и очень поучительный. Он о том, что всегда нужно слушаться добра в себе.- Этот фильм меня вдохновил.- Нравится, наше кино, очень хорошие актёры, сам сюжет интересный, нескучный. И для всей семьи очень даже хороший выбор фильма.Еще один долгожданный фильм на больших экранах - спортивная драма "Чемпион мира" режиссера Алексея Сидорова. О поединке шахматного "короля" Анатолия Карпова и гроссмейстера Виктора Корчного.Лидия Левицкая, зритель:- Вообще вот эти спортивные все фильмы, что был про "Движение вверх" и вообще интересно, интересно просто, мы может даже что-то и не знали. Мне все это интересно, мне интересно что там в самом фильме будет, как это будет реализовано.Образ молодого Анатолия Карпова воплотил Иван Янковский. Актер лично встречался с прославленным шахматистом и изучал его стиль речи, мимику и жесты.Иван Янковский, актер:- Безусловно сложно и для меня это очень личная работа. От всех моих предыдущих ролей отличающаяся и зрелая, потому что такого персонажа закрытого и зацикленного в какой-то момент сильно на себе я никогда не играл.Роль Корчного, который по мнению партийного руководства предал родину и эмигрировал, досталась Константину Хабенскому.- Хабенский достоверно для той эпохи показан, действительно очень интересно, мы все говорим, что наш дедушка пошел обязательно, но его уже нет.Владмирцы уверены: новогодние праздники - лучший повод собраться с семьей, друзьями. И провести время вместе... в кино.Анастасия Сахарова. "Вести-Владимир"