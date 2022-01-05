Среди победителей - счастливчик с выигрышем 1 млн рублей

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» подвел итоги новогоднего тиража «Русского лото» во Владимирской области.Владимирцы приобрели 93 655 выигрышных билетов. Их суммарный выигрыш составил 13 771 525 рублей. Среди победителей - счастливчик с выигрышем 1 млн рублей, еще один участник из Владимирской области стал обладателем 750 тыс. рублей.В целом по итогам новогоднего, 1421-го, тиража «Русского лото» в России появилось сразу два лотерейных мультимиллионера - участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере 1 млрд рублей, т.е.каждый выиграл по 500 миллионов.Оператор «Столото» напоминает: срок обращения за выигрышами в гослотерее в точки продаж составляет 1000 дней с даты проведения тиража. Все выигрыши от 15 тыс. рублей в соответствии с законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов выплачиваются только после проведения идентификации победителя. Крупные выигрыши — от 600 тыс. рублей. — после прохождения идентификации победители могут оформить в лотерейном центре «Столото» в Москве, приехав туда лично или направив документы почтой.