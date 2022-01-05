7 января в 12.00 парк культуры и отдыха «Дружба» приглашает всех на «Рождественские встречи с...

7 января в 12.00 парк культуры и отдыха «Дружба» приглашает всех на «Рождественские встречи с Марьей Искусницей».Стало уже доброй традицией, что на Рождество в парк «Дружба» прибывает сказочная мастерица Марья Искусница с находчивым и веселым Служивым. Вот и в новом году они представят интерактивную театрализованную программу, где всех закружат в задорной рождественской кадрили и большом хороводе. Посетителей ждут веселые зимние забавы с разнообразными конкурсами и народными состязаниями.Продолжит рождественскую программу концерт с участием женской вокальной группы «Владимир» и учащихся детской Школы хореографии. Ярмарка изделий народных умельцев порадует всех любителей русских традиций, сообщает пресс-служба мэрии.