Администрация Владимира опубликовала постановление о максимальном размере родительской платы за детские сады. Сейчас горожане платят 160 рублей за 12-часовое посещение. После праздников ..

Администрация Владимира опубликовала постановление о максимальном размере родительской платы за детские сады.Сейчас горожане платят 160 рублей за 12-часовое посещение. После праздников сумма увеличится до 167.в группах с 24-часовым пребыванием рост составит с 205 до 214 рублей;в группах кратковременного пребывания — 71 рубль вместо 63.Последний раз ценник поднимали в марте текущего года - на 11 рублей.