Во Владимирской области крупная торговая сеть, которая занимается реализацией овощей и фруктов, не исполняет предписания Россельхознадзора об устранении нарушений. В ведомстве устали от ..

Во Владимирской области крупная торговая сеть, которая занимается реализацией овощей и фруктов, не исполняет предписания Россельхознадзора об устранении нарушений. В ведомстве устали от игнора и решили завести на компанию административное дело.Предприятие по продаже подкарантинной продукции, апельсинов, мандаринов, лимонов, бананов, винограда, томатов, баклажанов и перцев, не соблюдало требования надзорных органов по хранению и реализации товара. Существует вероятность, что вместе с едой в страну ввезли средиземноморскую плодовую муху, многоядную муху-горбатку, коричнево-мраморного клопа и других вредителей.Теперь организации грозит штраф по статьям 10.3 и 19.5 КоАП РФ.