Во Владимирской области за 4 января расчищено почти 10 гектаров просек линий электропередач. Об этом сообщает департамент ЖКХ. Проводятся внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ. ..

Во Владимирской области за 4 января расчищено почти 10 гектаров просек линий электропередач. Об этом сообщает департамент ЖКХ.Проводятся внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ. На 09:00 5 декабря в регионе расчищено 9,9 га просек: вАлександровском районе − 0,1, в Вязниковском − 1,6, в Гороховецком − 0,1, в Гусь-Хрустальном– 0,3, в Камешковском − 0,1, в Киржачском − 0,1, в Ковровском– 5,9, в Кольчугинском − 0,1, в Меленковском − 0,1, в Муромском– 0,1, в Петушинском − 0,1, в Селивановском − 0,9, в Собинском– 0,1, в Судогодском − 0,1, в Суздальском − 0,1, в Юрьев-Польском − 0,1.«Все мероприятия находятся на контроле «Владимирэнерго» и оперативного штаба. Работа организована в круглосуточном режиме», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.Жалобы на отключения света и повреждённые энергообъекты можно оставлять по телефону: 8-800-220-0-220.