С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 82 344 владимирцев.

Во Владимирской области на 5 января выявлено 191 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 58 человек. Ещё 38 жителей подхватили опасный вирус в 30 сл. в Ковровском, 21 сл. в Муромском, 15 сл. в Александровском, 11 сл. в Гусь-Хрустальном, 10 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Собинском, 6 сл. в Вязниковском, 6 сл. в Суздальском, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Петушинском, 4 сл. в Селивановском, 4 сл. в Меленковском, 3 сл. в Киржачском)С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 82 344 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 19 314 случаев во Владимире, 9225 - в Гусь-Хрустальном районе, 9169 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.