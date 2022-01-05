По состоянию на 5 января в медорганизациях региона действуют 1544 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 5 января в медорганизациях региона действуют 1544 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 57,18 процента из них занято (883), свободна 661 койка.71971 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 654 человека.Напомним, что впервые за несколько месяцев количество новых больных опустилось ниже границы в 200 человек: 191 заболевший отмечен 5 января во Владимирской области.За период наблюдения в области отмечено 2945 летальных случаев, за сутки не справились с болезнью еще 7 человек.