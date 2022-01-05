В среду, 5 января, в центральной России ожидаются сильные осадки, ветер до 15 метров в секунду и...

В среду, 5 января, в центральной России ожидаются сильные осадки, ветер до 15 метров в секунду и гололедица, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Температура в течение дня вырастет от минус двух градусов до нуля градусов, но потепление ознаменуется непогодой. В ночь на четверг непогода сохранится, а потепление продолжится и в последующие дни", – приводит слова метеоролога ТАСС.