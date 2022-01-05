Премьера первой новогодней сказки за время пандемии. Юных гостей владимирского драмтеатра ждет...

Премьера первой новогодней сказки за время пандемии. Юных гостей владимирского драмтеатра ждет постановка "Королевский бутерброд". Репортаж Веры Куликовой."Королевский бутерброд"- музыкальная клоунада. В основе- истинная английская классика. Стихи для детей Алана Милна в переводе Маршака. Автор идеи и музыкального оформления спектакля- актриса Ирина Жохова. Это первая ее режиссерская работа.Ирина Жохова, режиссер спектакля:- Хороший классный коллектив получился. Очень веселый. У нас было очень много замечательных веселых моментов во время репетиций.Я очень довольна ребятами. Они очень большие таланты!Стихи Милн написал столетие назад. Но сценическая версия "Королевского бутерброда" звучит нескучно и современно. Так, к примеру, корова - активный пользователь соцсетей и звезда инстаграма.Валерия Емельянова, актриса Владимирского академического театра драмы:- Поскольку мы друг другу близки, поэтому она так и на таком драйве сочинилась, поэтому она такая яркая, искрящаяся, вся бурлящая и очень подвижная. Внутри нее очень легко импровизировать.Новогоднего чуда не состоялось бы без декораций и костюмов. Артисты вмиг превратились в сказочных королев и королей, Молочницу и Корову. Из старого замка актёры перемещаются на просторы теплых морей.Ирина Жохова, режиссер спектакля:- Очень талантливый художник у нас! Это Юрий Алексеевич Галдин. Я преклоняюсь перед его мастерством. Это просто волшебство что он придумал!По словам Анны Лузгиной, исполнительницы роли Молочницы , новогодней сказки актеры очень ждали. Соскучились и по маленьким зрителям. В прошлом году из-за пандемии все детские спектакли отменили.Анна Лузгина-Аладышева, актриса владимирского академического театра драмы:- Сейчас маленькие зрители возвращаются в театр - это тоже большая радость, большая радость и для нас актеров, и я думаю, для них тоже. Они соскучились! И для них этот тоже в праздник. Поэтому это преддверие Нового года . Ощущение волшебства, ощущение праздника, чуда какого-то приближающегося оно, конечно, невозможно без театра, без новогодней сказки и без прихода Деда Мороза!Новую сказку зрители смогут увидеть на сцене владимирского академического театра драмы и в новогодние каникулы. Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.