За 4 января во Владимирской области расчищено 9,9 гектара просек линий...

За 4 января во Владимирской области расчищено 9,9 гектара просек линий электропередачи.Департамент ЖХК Владимирской области сообщает, что для профилактики нештатных ситуаций с электроснабжением и предупреждения технологических нарушений в работе электрических сетей во всех районах региона компания «Владимирэнерго» проводит комплекс необходимых мероприятий.Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ, производится дополнительная расчистка просек. За минувшие сутки, по состоянию на 09:00 5 декабря, в регионе расчищено 9,9 гектара просек.Утром 4 декабря сообщалось о 22 гектарах расчищенных за предыдущие сутки просек.Все мероприятия контролируются руководством «Владимирэнерго» и оперативным штабом в круглосуточном режиме. В производственных подразделениях компании также организована круглосуточная работа.Власти региона работают над обеспечением бесперебойного энергоснабжения населённых пунктов в условиях обильных снегопадов и сильного ветра, особенно после недавних отключений в нескольких районах области.