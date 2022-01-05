Большой куш он сорвал по итогам новогоднего тиража Русского лото. Еще один участник лотереи...

Большой куш он сорвал по итогам новогоднего тиража "Русского лото". Еще один участник лотереи выиграл 750 тысяч рублей.Билеты январского розыгрыша поступили в продажу еще в октябре. Так называемый "Новогодний миллиард" россияне делят уже в пятый раз. В этом году определить миллиардера не удалось, зато в России появилось два мультимиллионера. Они живут в Краснодарском крае и Москве, счастливчики забрали по половине джекпота. Владимирцы суммарно выиграли тринадцать с лишним миллионов рублей. Так или иначе удача улыбнулась владельцам почти ста тысяч выигрышных билетов. По правилам лотереи у "везунчиков" есть тысяча дней, чтобы обратиться за денежными призами.