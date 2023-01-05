В конце декабря в УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о том, что в одном из дворов...

В конце декабря в УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о том, что в одном из дворов на улице Василисина неизвестный молодой человек наносит повреждения на припаркованные автомобили.По указанному адресу были направлены сотрудники Госавтоинспекции и службы участковых уполномоченных полиции. При содействии граждан злоумышленник был задержан на месте. Им оказался 19-летний житель Владимира.Задержанный, используя разводной ключ, разбил стекла у семи транспортных средств. Мотивы своего поступка он объяснить не смог.Как сообщили в пресс-службе УМВД, в настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos