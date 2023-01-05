Никита Михалков находится в тяжелом состоянии. Он попал в больницу с ковидом. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza. По данным канала, изначально 77-летнего режиссера госпитализировали в ГКБ ..

Никита Михалков находится в тяжелом состоянии. Он попал в больницу с ковидом. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.По данным канала, изначально 77-летнего режиссера госпитализировали в ГКБ № 67. Однако затем медики приняли решение перевезти Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады. У Никиты Сергеевича диагностирована ковидная пневмония, его состояние оценивают как тяжелое.