Алсу записала для фанатов видео.

Алсу записала для фанатов видео.Алсу редко мелькает на страницах прессы, поскольку она практически не попадает в скандалы. 39-летняя артистка ведет достаточно спокойную для знаменитости жизнь. Наверняка, все дело в том, что певица, имея любимую работу, не забывает о семье, которой посвящает много времени.Исполнительница хита "Зимний сон" довольно редко радует поклонников новыми композициями. В начале декабря она наконец представила свежую песню – "Замело". Артистка записала ее вместе с Владимиром Широковым. Композиция получилась весьма нежной и чувственной.Певица благодарна поклонникам за любовь и внимание. Специально для них она записала поздравительное видео. "Поздравляю вас с Новым годом! Счастья вам, здоровья крепкого, позитива! Всего самого доброго и светлого! Ваша Алсу", – сказала артистка.