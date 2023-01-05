Елка желаний: во Владимирской области исполнилась новогодняя мечта девочки из ДНР Ещё одна...

"Елка желаний": во Владимирской области исполнилась новогодняя мечта девочки из ДНРЕщё одна детская мечта скоро исполнится благодаря всероссийской акции "Ёлка желаний". Лиза Каткова из подшефного нашему региону города Докучаевска ДНР мечтала о современном смартфоне.Новогоднее чудо для 13-летней девочки исполнил Айтуган Текегалиев, координатор проекта партии "Единая Россия" "Российское село" во Владимирской области. Подарок для Лизы уже отправлен в Докучаевск и будет вручён лично.Айтуган Текегалиев, координатор проекта партии "Единая Россия" "Российское село" во Владимирской области:- Я вспоминаю всегда себя, вспоминаю своё детство. И всегда этот праздник мы ждали с замиранием сердца, с ожиданием какого-нибудь сюрприза. Пусть желание Лизы Катковой сегодня исполнится. И пускай у нее будет ещё много лет таких праздников.