Елка желаний: во Владимирской области исполнилась новогодняя мечта девочки из ДНР
Ещё одна...
"Елка желаний": во Владимирской области исполнилась новогодняя мечта девочки из ДНР
Ещё одна детская мечта скоро исполнится благодаря всероссийской акции "Ёлка желаний". Лиза Каткова из подшефного нашему региону города Докучаевска ДНР мечтала о современном смартфоне.
Новогоднее чудо для 13-летней девочки исполнил Айтуган Текегалиев, координатор проекта партии "Единая Россия" "Российское село" во Владимирской области. Подарок для Лизы уже отправлен в Докучаевск и будет вручён лично.
Айтуган Текегалиев, координатор проекта партии "Единая Россия" "Российское село" во Владимирской области:
- Я вспоминаю всегда себя, вспоминаю своё детство. И всегда этот праздник мы ждали с замиранием сердца, с ожиданием какого-нибудь сюрприза. Пусть желание Лизы Катковой сегодня исполнится. И пускай у нее будет ещё много лет таких праздников.