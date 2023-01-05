На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 января 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 января 2023 года лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:8 сл. во Владимире,1 сл. в Муромском районе,1 сл. в Ковровском районе,2 сл. в Александровском районе,3 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в Камешковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178701 случай заболевания.