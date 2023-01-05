Губернатор Владимирской области Александр Авдеев исполнил новогоднее желание юного хоккеиста И...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев исполнил новогоднее желание юного хоккеистаИ сегодня в Судогде во время Рагулинского турнира глава региона Александр Авдеев исполнил новогоднюю мечту одного из юных земляков.Губернатор вручил начинающему хоккеисту Фёдору Лизунову подарок - клюшку "Заряд". "Заряженную на победы". Открытку-шар с желанием Федора Лизунова - из Ковровского района Александр Авдеев в числе других снял с новогоднего дерева в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний". Фёдор Лизунов мечтает посвятить себя профессиональному хоккею, а пока играет за мелеховский "Атлант".Евгений Лизунов, папа Федора:- У нас трое детей и средний, и младший, как раз Федор, занимаются хоккеем, то, в первую очередь, пошел в хоккей глядя, конечно, на старшего брата, он ему подавал пример. И, соответственно, клюшка как основной атрибут хоккеиста, которую в своем возрасте он уже успешно ломает, поэтому захотелось.