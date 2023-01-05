6 января наступает церковный праздник - Рожественский cочельник.
На Руси это был семейный...
6 января наступает церковный праздник - Рожественский cочельник.
На Руси это был семейный праздник. Проводили его шумно, весело. Каждый обязательно загадывал желание. По поверьям, оно обязательно исполнится.
По-другому этот день называют ночью перед Рождеством или Навечерие Рождества Христова. В этот день лучше придерживаться некоторых запретов.
Что нельзя делать 6 января 2023 года?
Не стоит выполнять тяжелую работу, потому что тогда весь год проведешь, не разгибая спины.
Девушке запрещено сидеть в углу стола, иначе она навсегда останется в девках.
Нельзя подметать пол. Иначе можно вымести счастье и удачу.
Не шейте в этот день, потому что сам накликаешь на себя несчастья.
Нельзя ни с кем ругаться – нечистая сила пристанет и будет мешать жить целый год.
Не общайтесь с обиженными и должниками, чтобы потом не остаться без денег и счастья.
Запрещалось уходить далеко от дома, потому что год скитаться будешь.
Не ходили в Сочельник на кладбища, так как умершие могут скоро могут позвать к себе.
Нельзя выгонять из дома тех, кто пришел с колядками. Если их не угостить, то год будут проблемы с деньгами и здоровьем.
Народные приметы на 6 января 2023 года:
Кто первый съест блин или вареник, тот в этом году будет самым счастливым;
Если парень и девушка сегодня друг другу в любви признаются, то никогда не расстанутся;
Если нашел в этот день деньги – быть тебе богатым;
Собака лает, жди серьезной ссоры;
Если сорока затрещала - жди хороших новостей, если воробьи шумят - плохих.
Фото https://www.pxfuel.com/en/photos