6 января наступает церковный праздник - Рожественский cочельник. На Руси это был семейный...

6 января наступает церковный праздник - Рожественский cочельник.На Руси это был семейный праздник. Проводили его шумно, весело. Каждый обязательно загадывал желание. По поверьям, оно обязательно исполнится.По-другому этот день называют ночью перед Рождеством или Навечерие Рождества Христова. В этот день лучше придерживаться некоторых запретов.Что нельзя делать 6 января 2023 года?Не стоит выполнять тяжелую работу, потому что тогда весь год проведешь, не разгибая спины.Девушке запрещено сидеть в углу стола, иначе она навсегда останется в девках.Нельзя подметать пол. Иначе можно вымести счастье и удачу.Не шейте в этот день, потому что сам накликаешь на себя несчастья.Нельзя ни с кем ругаться – нечистая сила пристанет и будет мешать жить целый год.Не общайтесь с обиженными и должниками, чтобы потом не остаться без денег и счастья.Запрещалось уходить далеко от дома, потому что год скитаться будешь.Не ходили в Сочельник на кладбища, так как умершие могут скоро могут позвать к себе.Нельзя выгонять из дома тех, кто пришел с колядками. Если их не угостить, то год будут проблемы с деньгами и здоровьем.Народные приметы на 6 января 2023 года:Кто первый съест блин или вареник, тот в этом году будет самым счастливым;Если парень и девушка сегодня друг другу в любви признаются, то никогда не расстанутся;Если нашел в этот день деньги – быть тебе богатым;Собака лает, жди серьезной ссоры;Если сорока затрещала - жди хороших новостей, если воробьи шумят - плохих.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos