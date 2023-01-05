При участии прокуроров в 2022 году завершено строительство 9 домов.

Во Владимирской области прокуратура защитила права 800 обманутых дольщиков. О результатах работы рассказали в пресс-службе ведомства.В сфере жилищного строительства голубые мундиры выявили более 170 нарушений, опротестовали 25 незаконных правовых актов, внесли 53 представления и наказали 41 человека. Возбуждены и расследуются уголовные дела. При участии прокуроров в 2022 году завершено строительство 9 домов.«Введены в эксплуатацию дома в Боголюбово, по улицам Всесвятской, Добросельской, Мира, 1-й Пионерской, Веризинской, Центральной, Быковскому проезду», - подводят итоги года в надзорном органе.В итоге владимирцы получали либо деньги, либо недвижимость.